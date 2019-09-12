Министр обороны Азербайджана на летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019 встретился с военным атташе Турции

Министр обороны Азербайджан Закир Гасанов в четверг встретился с военным атташе Турции в Азербайджане бригадным генералом Исмаилом Хаккы Косеали, сообщает пресс-служба Минобороны.
Встреча состоялась на летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019, которые проходят в Азербайджане.
«Министр обороны, подчеркнув важность учений в плане обеспечения безопасности двух стран, отметил, что это является еще одним показателем нашей военной мощи. Гасанов выразил удовлетворение проведением полетов боевой авиации на высоком уровне», - отметили в ведомстве.
В сообщении также сказано, что представители военно-воздушных сил Пакистана принимали участие в учениях в качестве наблюдателей.
Х.Насирзаде
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