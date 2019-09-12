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Внешняя политика 12.09.2019 18:49

Министр обороны Азербайджана на летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019 встретился с военным атташе Турции

Министр обороны Азербайджан Закир Гасанов в четверг встретился с военным атташе Турции в Азербайджане бригадным генералом Исмаилом Хаккы Косеали, сообщает пресс-служба Минобороны.

Встреча состоялась на летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019, которые проходят в Азербайджане.

«Министр обороны, подчеркнув важность учений в плане обеспечения безопасности двух стран, отметил, что это является еще одним показателем нашей военной мощи. Гасанов выразил удовлетворение проведением полетов боевой авиации на высоком уровне», - отметили в ведомстве.

В сообщении также сказано, что представители военно-воздушных сил Пакистана принимали участие в учениях в качестве наблюдателей.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]