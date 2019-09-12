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ТЭК 12.09.2019 20:07

Азербайджан поставляет 92% импортируемой Украиной нефти

Инвестиции Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в экономику Украины превысили $ 200 млн, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Азербайджан успешно сотрудничает с Украиной, в частности, в экономике. SOCAR инвестировала в экономику Украины свыше $ 200 млн. Азербайджан за 8 месяцев 2019 года поставил 92% импортируемой Украиной нефти», - сказал Халафов на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.

Замминистра также отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии экономики Украины и будет способствовать официальному Киеву в этом вопросе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ИНВЕСТИЦИИ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]