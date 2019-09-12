Азербайджан поставляет 92% импортируемой Украиной нефти

Инвестиции Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в экономику Украины превысили $ 200 млн, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Азербайджан успешно сотрудничает с Украиной, в частности, в экономике. SOCAR инвестировала в экономику Украины свыше $ 200 млн. Азербайджан за 8 месяцев 2019 года поставил 92% импортируемой Украиной нефти», - сказал Халафов на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.

Замминистра также отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии экономики Украины и будет способствовать официальному Киеву в этом вопросе.

Ф.Исазаде