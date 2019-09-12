Авантюрные заявления премьер-министра Армении Пашиняна ведут к войне - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает, что авантюрные заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна ведут к войне.
«Авантюрные заявления премьер-министра Армении Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло», - заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.
По его словам, существует необходимость осознания армянским народом тяжелой ответственности за агрессию в отношении территорий народов региона, приютивших их.
«Азербайджанское государство и его народ никогда не позволят аннексировать свои территории»,- сказал Халафов.
Замминистра также выразил благодарность Украине за их твердую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана и непризнания, так называемых выборов в "органы местного самоуправления".
"Особо хочу отметить, что изменение государственных границ путем применения силы не признается мировым сообществом. Рано или поздно государства, выбравшие подобный путь, потерпят крах", - подчеркнул замминистра.
Ф.Исазаде
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