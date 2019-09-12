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Карабахский конфликт 12.09.2019 20:21

Авантюрные заявления премьер-министра Армении Пашиняна ведут к войне - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает, что авантюрные заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна ведут к войне.

«Авантюрные заявления премьер-министра Армении Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло», - заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.

По его словам, существует необходимость осознания армянским народом тяжелой ответственности за агрессию в отношении территорий народов региона, приютивших их.

«Азербайджанское государство и его народ никогда не позволят аннексировать свои территории»,- сказал Халафов.

Замминистра также выразил благодарность Украине за их твердую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана и непризнания, так называемых выборов в "органы местного самоуправления".

"Особо хочу отметить, что изменение государственных границ путем применения силы не признается мировым сообществом. Рано или поздно государства, выбравшие подобный путь, потерпят крах", - подчеркнул замминистра.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]