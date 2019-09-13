На Филиппинах арестовали более 270 китайцев по делу о мошенничестве с инвестициями

Полиция Филиппин в ходе совместной с властями КНР операции по борьбе с инвестиционным мошенничеством взяла под стражу 277 граждан Китая, сообщает в пятницу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
Рейд прошел в минувшую среду. Первоначально сотрудники правоохранительных органов планировали арестовать всего четырех подозреваемых. Однако после того, как полицейские проникли в офисное здание в Маниле, им пришлось арестовать намного больше людей.
"Операция в итоге привела к дополнительным арестам еще 273 граждан Китая, которых застали за проведением незаконных действий через Интернет", - сообщил представитель миграционных властей Филиппин.
Впоследствии при проверке этих арестованных, у которых не оказалось надлежащих документов для пребывания на Филиппинах, выяснилось, что китайские власти также разыскивали их за мошенничество с инвестициями.
Всего, по данным "Чэннел ньюс Эйша", действия подозреваемых нанесли ущерб контрагентам в Китае на сумму в $14 млн.
Телеканал напоминает, что после того, как президентом Филиппин в 2016 году стал Родриго Дутерте, взявший курс на улучшение отношений с Пекином, число приезжающих на Филиппины китайских туристов и рабочих резко возросло.
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