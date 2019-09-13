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Дальнее зарубежье 13.09.2019 15:19

На Филиппинах арестовали более 270 китайцев по делу о мошенничестве с инвестициями

Полиция Филиппин в ходе совместной с властями КНР операции по борьбе с инвестиционным мошенничеством взяла под стражу 277 граждан Китая, сообщает в пятницу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Рейд прошел в минувшую среду. Первоначально сотрудники правоохранительных органов планировали арестовать всего четырех подозреваемых. Однако после того, как полицейские проникли в офисное здание в Маниле, им пришлось арестовать намного больше людей.

"Операция в итоге привела к дополнительным арестам еще 273 граждан Китая, которых застали за проведением незаконных действий через Интернет", - сообщил представитель миграционных властей Филиппин.

Впоследствии при проверке этих арестованных, у которых не оказалось надлежащих документов для пребывания на Филиппинах, выяснилось, что китайские власти также разыскивали их за мошенничество с инвестициями.

Всего, по данным "Чэннел ньюс Эйша", действия подозреваемых нанесли ущерб контрагентам в Китае на сумму в $14 млн.

Телеканал напоминает, что после того, как президентом Филиппин в 2016 году стал Родриго Дутерте, взявший курс на улучшение отношений с Пекином, число приезжающих на Филиппины китайских туристов и рабочих резко возросло.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ, РЕЙД, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]