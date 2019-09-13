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Дальнее зарубежье 13.09.2019 15:49

Погребальная церемония экс-президента Зимбабве пройдет в приватной обстановке на аллее героев в Хараре

В погребальной церемонии умершего экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе примут участие лишь близкие родственники покойного, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

В то же время, по словам племянника, на которого ссылается агентство, экс-президента Лео Мугабе, частное захоронение состоится на аллее национальных героев на кладбище в столице Хараре. Этого хотело правительство страны.

Сообщается, что решение было принято после обсуждения вопроса с вождями племенных кланов.

День похорон еще не назначен.

Накануне сообщалось, что между семьей Мугабе и властями Зимбабве возник спорный вопрос по поводу церемонии захоронения экс-президента.

Как сообщали местные СМИ, семья экс-президента была намерена провести погребение умершего на территории его дома в городе Кутама рядом с могилой матери Мугабе, в то время как власти, провозгласив Мугабе "национальным героем", выбрали место для покойного на аллее национальных героев на кладбище в столице Хараре.

Ранее на этой неделе сообщалось, что тело бывшего главы государства доставили в столицу Зимбабве из Сингапура. На борту самолета также находилась супруга экс-президента Грейс Мугабе и другие члены его семьи.

6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре после продолжительной болезни.

В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьером страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.

В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]