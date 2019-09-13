Погребальная церемония экс-президента Зимбабве пройдет в приватной обстановке на аллее героев в Хараре

В погребальной церемонии умершего экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе примут участие лишь близкие родственники покойного, сообщило в пятницу агентство Associated Press.
В то же время, по словам племянника, на которого ссылается агентство, экс-президента Лео Мугабе, частное захоронение состоится на аллее национальных героев на кладбище в столице Хараре. Этого хотело правительство страны.
Сообщается, что решение было принято после обсуждения вопроса с вождями племенных кланов.
День похорон еще не назначен.
Накануне сообщалось, что между семьей Мугабе и властями Зимбабве возник спорный вопрос по поводу церемонии захоронения экс-президента.
Как сообщали местные СМИ, семья экс-президента была намерена провести погребение умершего на территории его дома в городе Кутама рядом с могилой матери Мугабе, в то время как власти, провозгласив Мугабе "национальным героем", выбрали место для покойного на аллее национальных героев на кладбище в столице Хараре.
Ранее на этой неделе сообщалось, что тело бывшего главы государства доставили в столицу Зимбабве из Сингапура. На борту самолета также находилась супруга экс-президента Грейс Мугабе и другие члены его семьи.
6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре после продолжительной болезни.
В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьером страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.
В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
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