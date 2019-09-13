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Дальнее зарубежье 13.09.2019 15:32

Два астероида в выходные пролетят на безопасном расстоянии от Земли - NASA

Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье по московскому времени пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Американское космическое агентство отмечает, что объекты не представляют какой-либо опасности для планеты.

"За этими астероидами давно ведется наблюдение - за одним - с 2000 года, а за другим - с 2010 года, и их орбиты очень хорошо известны, - сказал Линдли Джонсон, руководитель программы Координационного бюро по планетарной обороне в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. - Оба этих астероида пролетят на удалении около 14 лунных расстояний от Земли, или около 3,5 млн миль (5,6 млн км)". При этом он отметил, что маленькие астероиды постоянно пролетают так близко от Земли.

Околоземный астероид 2010 C01, диаметр которого, по оценке, составляет от 120 до 260 метров, благополучно пролетит мимо Земли в 06:42 мск в субботу.

Второй объект, 2000 QW7, с размером от 290 до 650 метров, что сопоставимо с высотой двух Эйфелевых башен, пролетит мимо Земли в 02:54 мск 15 сентября.

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Тэги: США, NASA, АСТЕРОИДЫ, ЗЕМЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]