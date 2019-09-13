Джонсон в начале следующей недели поедет в Люксембург встречаться с Юнкером

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет встречу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
"На Даунинг-стрит журналистскому пулу сообщили, что Борис Джонсон встретится с Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге в понедельник", - сообщил в пятницу корреспондент британской газеты The Guardian.
Издание отмечает, что встреча пройдет в формате рабочего обеда, после которого Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
"Источники в ЕС предположили, что Джонсон решил избежать встречи (с Юнкером) в Брюсселе, чтобы не создалось впечатление о том, что он просит об уступках (в связи с Brexit)", - отмечает The Guardian.
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