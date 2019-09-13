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Дальнее зарубежье 13.09.2019 15:27

Джонсон в начале следующей недели поедет в Люксембург встречаться с Юнкером

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет встречу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"На Даунинг-стрит журналистскому пулу сообщили, что Борис Джонсон встретится с Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге в понедельник", - сообщил в пятницу корреспондент британской газеты The Guardian.

Издание отмечает, что встреча пройдет в формате рабочего обеда, после которого Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Источники в ЕС предположили, что Джонсон решил избежать встречи (с Юнкером) в Брюсселе, чтобы не создалось впечатление о том, что он просит об уступках (в связи с Brexit)", - отмечает The Guardian.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ЮНКЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]