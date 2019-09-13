Будапешт планирует отправить в 2020 году дипломата в Сирию, отвергает критику по этому вопросу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг критику со стороны ряда наблюдателей относительно планов Будапешта отправить в 2020 году дипломата в Сирию, сообщают в пятницу западные СМИ.
При этом СМИ напоминают, что в случае реализации этот шаг станет первым подобным среди стран ЕС с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году.
"Если это проблема, что венгерский дипломат будет ездить туда пару раз в год, тогда что они (критики - ИФ) скажут нашим друзьям из Центральной Европы, у которых есть до сих пор там посольства? Давайте не будем прибегать к двойным стандартам", - сказал министр.
Ранее в МИД Венгрии сообщали, что в компетенцию направляемого в Сирию дипломата будут входить гуманитарная помощь христианским общинам в этой стране и консульские услуги.
СМИ напоминают, что из стран ЕС лишь Чехия теперь располагает посольством в Дамаске: другие страны Евросоюза, а также США и Канады закрыли миссии в Сирии. Также формально посольство в Дамаске содержит Румыния, однако сам посол находится в Бейруте. Кроме этого, София имеет в своем распоряжении поверенного в делах Болгарии в Сирии.
Ранее страны ЕС отправляли дипломатов в Сирию, однако в их задачи входило лишь ведение переговоров по политическим и гуманитарным вопросам, добавляют СМИ.
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