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Дальнее зарубежье 13.09.2019 16:16

Будапешт планирует отправить в 2020 году дипломата в Сирию, отвергает критику по этому вопросу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг критику со стороны ряда наблюдателей относительно планов Будапешта отправить в 2020 году дипломата в Сирию, сообщают в пятницу западные СМИ.

При этом СМИ напоминают, что в случае реализации этот шаг станет первым подобным среди стран ЕС с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году.

"Если это проблема, что венгерский дипломат будет ездить туда пару раз в год, тогда что они (критики - ИФ) скажут нашим друзьям из Центральной Европы, у которых есть до сих пор там посольства? Давайте не будем прибегать к двойным стандартам", - сказал министр.

Ранее в МИД Венгрии сообщали, что в компетенцию направляемого в Сирию дипломата будут входить гуманитарная помощь христианским общинам в этой стране и консульские услуги.

СМИ напоминают, что из стран ЕС лишь Чехия теперь располагает посольством в Дамаске: другие страны Евросоюза, а также США и Канады закрыли миссии в Сирии. Также формально посольство в Дамаске содержит Румыния, однако сам посол находится в Бейруте. Кроме этого, София имеет в своем распоряжении поверенного в делах Болгарии в Сирии.

Ранее страны ЕС отправляли дипломатов в Сирию, однако в их задачи входило лишь ведение переговоров по политическим и гуманитарным вопросам, добавляют СМИ.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СИРИЯ, ДИПЛОМАТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]