ЦБ Азербайджана снизил с 13 сентября учетную ставку на 25 б.п. до 8%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8% с 8,25%, говорится в сообщении ЦБА.

«Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8,25% до 8%», - говорится в сообщении.

При этом нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний – снижен с 10,25% до 9,75%.

Данное решение вступило в силу с 13 сентября.

"Анализ показывает, что фактическая инфляция располагается ниже среднего показателя целевого диапазона, а изменения в динамике краткосрочных инфляционных ожиданий незначительные. Согласно обновленным прогнозам, на конец 2019 года инфляция расположится чуть выше среднего показателя целевого коридора (4±2%)", - говорится в сообщении.

Центробанк отмечает, что анализ баланса рисков показывает, что внешние факторы больше влияют на инфляцию в среднесрочной перспективе, чем внутренние.

"В первую очередь это напряженность в мировой торговле и на валютных рынках, а также волатильность на мировых товарных рынках на фоне ухудшение перспектив роста мировой экономики. Центральный банк продолжит мониторинг данных рисков и использование собственных инструментов для сдерживания инфляции в целевом коридоре", - говорится в заявлении ЦБ.

Это шестое снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана в 2019 году. Как ранее сообщалось, 1 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 9,75% до 9,25%, 15 марта – с 9,25% до 9%, 26 апреля - с 9% до 8,75%, 7 июня – с 8,75% до 8,5%, 26 июля – с 8,5% до 8,25%.

Центробанк подчеркивает, что следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 25 октября 2019 года.

В течение 2018 года ставка последовательно (в 4 этапа - ИФ) была снижена с 15% до 9,75%.

А.Мамедов