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Бизнес и законодательство 13.09.2019 15:19

Минналогов Азербайджана хочет существенно снизить ставку по обязательному соцстрахованию для землевладельцев

Министерство налогов Азербайджана подготовило ряд предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс, заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов.

«Мы подготовили ряд изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. Такие предложения, обычно, рассматриваются при обсуждении пакета госбюджет на следующий год», - сказал Алекберов журналистам в пятницу.

Касаясь вопроса возможных изменений, он отметил, что нынешняя экономическая политика, проводимая в стране, обуславливает смягчение налогового бремени.

«В частности, мы предлагаем снижение ставки отчислений на обязательное соцстрахование для землевладельцев. Cегодня выплаты по обязательному социальному страхованию для землевладельцев составляют 6% от минимальной зарплаты (15 манатов с 1 сентября 2019 года после повышения минимальной зарплаты до 250 манатов – ИФ). Мы предлагаем эту сумму сократить, причем в значительной степени», - отметил замминистра.

Алекберов подчеркнул, что подготовлены и другие предложения по поправкам в Налоговый кодекс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАЛОГИ, СТАВКИ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]