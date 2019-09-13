Минналогов Азербайджана хочет существенно снизить ставку по обязательному соцстрахованию для землевладельцев

Министерство налогов Азербайджана подготовило ряд предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс, заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов.
«Мы подготовили ряд изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. Такие предложения, обычно, рассматриваются при обсуждении пакета госбюджет на следующий год», - сказал Алекберов журналистам в пятницу.
Касаясь вопроса возможных изменений, он отметил, что нынешняя экономическая политика, проводимая в стране, обуславливает смягчение налогового бремени.
«В частности, мы предлагаем снижение ставки отчислений на обязательное соцстрахование для землевладельцев. Cегодня выплаты по обязательному социальному страхованию для землевладельцев составляют 6% от минимальной зарплаты (15 манатов с 1 сентября 2019 года после повышения минимальной зарплаты до 250 манатов – ИФ). Мы предлагаем эту сумму сократить, причем в значительной степени», - отметил замминистра.
Алекберов подчеркнул, что подготовлены и другие предложения по поправкам в Налоговый кодекс.
Б.Рустамбеков
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