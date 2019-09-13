ЦБ Азербайджана планирует 16 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 16 сентября 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

«ЦБА 16 сентября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней» - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 9 сентября - ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 16 сентября установлен 6,26%-7,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков