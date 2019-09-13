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Дальнее зарубежье 13.09.2019 15:42

В больнице Рио-де-Жанейро произошел пожар, есть жертвы

В одной из больниц бразильского города Рио-де-Жанейро в ночь на пятницу вспыхнул пожар, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Сообщается, что в момент пожара работники больницы Бадин смогли оперативно эвакуировать пациентов на улицу, где расстелили простыни и матрасы. Однако 10 человек спасти не удалось.

Многие пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]