В больнице Рио-де-Жанейро произошел пожар, есть жертвы

В одной из больниц бразильского города Рио-де-Жанейро в ночь на пятницу вспыхнул пожар, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Сообщается, что в момент пожара работники больницы Бадин смогли оперативно эвакуировать пациентов на улицу, где расстелили простыни и матрасы. Однако 10 человек спасти не удалось.

Многие пациенты переведены в другие медицинские учреждения.