Отряд талибов сдался в плен правительственным силам на северо-востоке Афганистана

Группа боевиков движения "Талибан" численностью 41 человек сдалась в плен правительственным войскам в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает МВД республики.

"Вооруженная группа полевого командира Кари Камариддина численностью 41 человек вместе со своим легким и тяжелым вооружением в пятницу сдалась сотрудникам отделения безопасности уезда Варсадж провинции Тахар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики под началом Камариддина действовали в уезде Куран-ва-Мунджан соседней с Тахаром провинции Бадахшан.

11 сентября стало известно, что талибы были выбиты из уезда Куран-ва-Мунджан силами местных жителей. Уезд, известный своими лазуритовыми месторождениями, был захвачен боевиками почти два месяца назад.