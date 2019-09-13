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Дальнее зарубежье 13.09.2019 16:04

Отряд талибов сдался в плен правительственным силам на северо-востоке Афганистана

Группа боевиков движения "Талибан" численностью 41 человек сдалась в плен правительственным войскам в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает МВД республики.

"Вооруженная группа полевого командира Кари Камариддина численностью 41 человек вместе со своим легким и тяжелым вооружением в пятницу сдалась сотрудникам отделения безопасности уезда Варсадж провинции Тахар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики под началом Камариддина действовали в уезде Куран-ва-Мунджан соседней с Тахаром провинции Бадахшан.

11 сентября стало известно, что талибы были выбиты из уезда Куран-ва-Мунджан силами местных жителей. Уезд, известный своими лазуритовыми месторождениями, был захвачен боевиками почти два месяца назад.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]