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Инфраструктура и тендеры 13.09.2019 16:05

Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

ОАО «Азерхалча» объявила тендер по закупке 5 автобусов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

По условиям тендера, автобусы должны быть вместимостью 26+1 или 28+1.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.

Кроме того, Азерхалча объявила тендер по закупке 5 грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 12 тонн (вместе с грузом).

Стоимость участия в этом тендере составляет также 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ТЕНДЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]