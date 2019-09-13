Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

ОАО «Азерхалча» объявила тендер по закупке 5 автобусов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

По условиям тендера, автобусы должны быть вместимостью 26+1 или 28+1.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.

Кроме того, Азерхалча объявила тендер по закупке 5 грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 12 тонн (вместе с грузом).

Стоимость участия в этом тендере составляет также 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

Х.Насирзаде