Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

ОАО «Азерхалча» объявила тендер по закупке 5 автобусов.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.
По условиям тендера, автобусы должны быть вместимостью 26+1 или 28+1.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.
Кроме того, Азерхалча объявила тендер по закупке 5 грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 12 тонн (вместе с грузом).
Стоимость участия в этом тендере составляет также 700 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 10 октября 2019 года. Вскрытие предложений состоится 11 октября в 11:00.
Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.
Х.Насирзаде
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