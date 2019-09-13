В банке Порошенко идут обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке в рамках расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", сообщили агентству "Интерфакс-Украина в пресс-службе бюро.

"Действительно, следователи ГБР проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском"", - сказали в пресс-службе ГБР.

В мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула - отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

25 июля Порошенко на допросе в ГБР уже давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.