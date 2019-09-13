Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 7 месяцев вырос на 34,3%

Экспорт украинской продукции АПК в страны ЕС в январе-июле 2019 года вырос на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $4,1 млрд, сообщила ранее исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

"Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за семь месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на $1,04 млрд) до $4,1 млрд по сравнению с соответствующим периодом 2018 года", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Основными продуктами в структуре экспорта в ЕС являются зерновые - $1,8 млрд, растительные масла - $921,9 млн, семена масличных культур - $385,4 млн, жмых и другие отходы пищевой промышленности - $345,5 млн, мясо птицы - $117,3 млн, плоды, орехи и цедра - $78,6 млн.

Доля Нидерландов в товарообороте между Украиной и странами ЕС составила 18%, Испании - 13,5%, Польши - 13,4%, Германии - 11,1%, Италии - 10,6%.

Трофимцева отметила, что по состоянию на 2 сентября 2019 года Украина на 100% выбрали тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу. На сливочное масло квота использована на 48%, а на продукты из переработанного молока - на 33,3%.

Как сообщалось, украинский аграрный экспорт в страны ЕС по результатам 2018 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $6,3 млрд. Импорт товаров АПК из стран ЕС вырос на 18% и составил $2,7 млрд.