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Дальнее зарубежье 13.09.2019 18:11

Франция призывает Европу к созданию своей криптовалюты, блокировке Libra

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

Libra в том виде, в котором Facebook планирует ввести ее, ставит вопросы относительно рыночного доминирования, несет в себе угрозу для суверенитета государств, увеличивает риски для потребителей и бизнеса и даже может стать причиной существенного подрыва глобальной финансовой системы, заявил Брюно ле Мэр в ходе выступления в Организации экономического сотрудничества и развития.

"Все эти опасения в отношении Libra довольно серьезны. Таким образом, я хочу четко дать понять: в этих условиях мы не можем санкционировать внедрение Libra в Европе", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Он призвал власти европейских стран заняться разработкой "официальной цифровой валюты" и начать эти обсуждения в рамках совещаний с Международным валютным фондом (МВФ) в октябре текущего года.

Брюно ле Мэр сообщил, что уже обсуждал эту идею с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и Кристин Лагард, которая возглавит ЕЦБ после завершения срока полномочий Драги на этом посту 31 октября 2019 года.

"Я хочу, чтобы у нас были конкретные проекты в следующие несколько месяцев", - сказал он.

Facebook планирует выпустить Libra в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]