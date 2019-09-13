Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 13.09.2019 16:12

ЦБ Азербайджана отмечает рост ненефтяного экспорта в январе-августе 2019г на 15,4%

Экспорт Азербайджана в январе-августе 2019 года, по предварительным оценкам, вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В условиях текущих цен на нефть, внешнеторговый баланс за 8 месяцев остался профицитным. По предварительным данным по итогам августа экспорт вырос на 5,1%, в том числе ненефтяной экспорт – на 15,4%. Ненефтяной импорт, без учета закупленного монетарного золота, вырос на 11,7%", - отметили в ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что в условиях профицитного платежного баланса, предложение на валютном рынке продолжает превалировать над спросом.

ЦБ Азербайджана также отмечает, что с начала года мировые продовольственные цены выросли на 5,1%, в частности мясная продукция – на 10,7%, молочная – на 14,4%.

"В целом перспективы замедления глобальной экономической активности, снижение темпов роста экономики в странах-партнерах и снижение экспортных цен могут повлиять на факторы внешнего спроса и тем самым создать потенциальные угрозы для экономического роста Азербайджана", - отметили в Центральном банке.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, ЭКСПОРТ/ИМПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]