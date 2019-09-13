ЦБ Азербайджана отмечает рост ненефтяного экспорта в январе-августе 2019г на 15,4%

Экспорт Азербайджана в январе-августе 2019 года, по предварительным оценкам, вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В условиях текущих цен на нефть, внешнеторговый баланс за 8 месяцев остался профицитным. По предварительным данным по итогам августа экспорт вырос на 5,1%, в том числе ненефтяной экспорт – на 15,4%. Ненефтяной импорт, без учета закупленного монетарного золота, вырос на 11,7%", - отметили в ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что в условиях профицитного платежного баланса, предложение на валютном рынке продолжает превалировать над спросом.

ЦБ Азербайджана также отмечает, что с начала года мировые продовольственные цены выросли на 5,1%, в частности мясная продукция – на 10,7%, молочная – на 14,4%.

"В целом перспективы замедления глобальной экономической активности, снижение темпов роста экономики в странах-партнерах и снижение экспортных цен могут повлиять на факторы внешнего спроса и тем самым создать потенциальные угрозы для экономического роста Азербайджана", - отметили в Центральном банке.

А.Мамедов