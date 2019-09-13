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Дальнее зарубежье 13.09.2019 16:14

Анкару не устраивает позиция США по курдским ополченцам в Сирии - Эрдоган

Турция не согласна с позицией США по проблеме курдского ополчения в Сирии, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя создание зоны безопасности в Сирии у границы с Турцией.

"Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG . На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции ", - приводит слова президента Анатолийское агентство новостей.

Президент добавил, что авиация Турции и США по-прежнему ведет совместное патрулирование территории Сирии восточнее реки Евфрат.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которые в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]