Анкару не устраивает позиция США по курдским ополченцам в Сирии - Эрдоган

Турция не согласна с позицией США по проблеме курдского ополчения в Сирии, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя создание зоны безопасности в Сирии у границы с Турцией.
"Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG . На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции ", - приводит слова президента Анатолийское агентство новостей.
Президент добавил, что авиация Турции и США по-прежнему ведет совместное патрулирование территории Сирии восточнее реки Евфрат.
Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.
Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которые в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.
8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.
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