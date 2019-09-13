Зеленский благодарит Вашингтон за разблокирование военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Киеву помощи в области безопасности.
"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в пятницу.
Как сообщалось, ранее администрация американского президента и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.
"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию помощи в области безопасности Украине... Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице украинского посольства в США в Фейсбук в четверг вечером.
В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.
"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", - подчеркнули в украинском посольстве.
5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.
Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.
"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.
При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".
В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО
У премьера Армении нет иного выбора, кроме как вести переговоры с Баку – МИД Азербайджана
Баку и Москва в октябре проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации границы – МИД Азербайджана
Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд
PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г
Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель
В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ
Власти Египта утвердили новые критерии классификации отелей
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook