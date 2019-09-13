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СНГ 13.09.2019 19:03

Зеленский благодарит Вашингтон за разблокирование военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Киеву помощи в области безопасности.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, ранее администрация американского президента и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.

"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию помощи в области безопасности Украине... Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице украинского посольства в США в Фейсбук в четверг вечером.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", - подчеркнули в украинском посольстве.

5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

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Тэги: УКРАИНА, ОБОРОНА, США, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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