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Дальнее зарубежье 13.09.2019 19:16

Джонсон настроен оптимистично относительно заключения сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС в преддверии встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил в пятницу журналист издания Bloomberg Politics.

Джонсон отметил, что сейчас соглашение с ЕС "сырое", но он "сдержанно оптимистичен" по поводу заключения сделки с Брюсселем, так как, по его словам, "наблюдется прогресс" в переговорах с Брюсселем по Brexit.

Ранее в пятницу сообщалось, что Джонсон в понедельник проведет встречу в формате рабочего обеда с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]