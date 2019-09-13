Джонсон настроен оптимистично относительно заключения сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС в преддверии встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил в пятницу журналист издания Bloomberg Politics.
Джонсон отметил, что сейчас соглашение с ЕС "сырое", но он "сдержанно оптимистичен" по поводу заключения сделки с Брюсселем, так как, по его словам, "наблюдется прогресс" в переговорах с Брюсселем по Brexit.
Ранее в пятницу сообщалось, что Джонсон в понедельник проведет встречу в формате рабочего обеда с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
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