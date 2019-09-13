Глава представительства ЕС в РФ считает необходимым расширить сотрудничество с Москвой - газета

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер полагает, что ЕС следует продемонстрировать прагматический подход в отношениях с РФ и взаимодействовать с Москвой активнее в ряде областей, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на внутренний меморандум Эдерера.

По данным издания, документ, датированный 3 сентября, адресован управляющему директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий Гуннару Виганду и и.о. управляющего службы по Европе и Центральной Азии Ангелине Айхорст. При этом, указывает The Financial Times, предложения Эдерера являются частью более широкой дискуссии о перспективах взаимоотношений Евросоюза со странами к востоку от него.

"У ЕС есть много что терять в случае игнорирования тектонических стратегических сдвигов в Евразии", - говорится в документе.

"Взаимодействие не только с Китаем, но и с Россией - избирательное - это необходимое условие, чтобы участвовать в игре и играть теми картами, где у нас (у ЕС - ИФ) есть сравнительное преимущество", - отмечается далее в меморандуме.

В то же время, по данным The Financial Times, Эдерер полагает, что его идеи можно претворить в жизнь "без какого-либо всеобъемлющего высокоуровневого политического партнерства".

Документ Эдерера перечисляет пять потенциальных сфер сотрудничества ЕС и РФ - Арктика, цифровая сфера, включая сети 5G, Евразийский экономический союз, региональная инфраструктура и "Северное измерение" - совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, причем речь идет об "эффективном взаимодействии, по конкретным техническим вопросам".

При этом меморандум ставит целью - создание "рамок обменов (ЕС - ИФ) с Россией по вопросам долгосрочного характера, в интересах ЕС", включая интересы европейского бизнеса.

Указывается, что такие европейские компании как Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России, и одновременно с этим меморандум упоминает усиление влияния китайской компании Huawei в России. В то же время, согласно документу, такие пограничные с РФ страны-члены ЕС как Польша, Литва, Латвия и Эстония недовольны неудовлетворительным ходом переговоров с Россией, посвященных 5G.

По утверждениям Эдерера, РФ также заинтересована в обмене мнениями с ЕС в сфере "приватности в цифровом мире" и в законодательном регулировании ЕС в отношении данных, не носящих персонального характера.

Меморандум подчеркивает интерес России к товарам из ЕС, включая подвижные составы для новых скоростных железнодорожных линий.

По информации The Financial Times, Эдерер отметил, что изложенные идеи являются ответом на запрос в адрес его команды провести консультации с "влиятельными игроками ЕС" и представить соображения о том, как взаимодействовать с Россией.

Однако в свою очередь Маркус Эдерер и внешнеполитическая служба ЕС по поводу этого меморандума заявили, что не комментируют документы, неправомерно ставшие достоянием общественности.