Глава представительства ЕС в РФ считает необходимым расширить сотрудничество с Москвой - газета

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер полагает, что ЕС следует продемонстрировать прагматический подход в отношениях с РФ и взаимодействовать с Москвой активнее в ряде областей, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на внутренний меморандум Эдерера.
По данным издания, документ, датированный 3 сентября, адресован управляющему директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий Гуннару Виганду и и.о. управляющего службы по Европе и Центральной Азии Ангелине Айхорст. При этом, указывает The Financial Times, предложения Эдерера являются частью более широкой дискуссии о перспективах взаимоотношений Евросоюза со странами к востоку от него.
"У ЕС есть много что терять в случае игнорирования тектонических стратегических сдвигов в Евразии", - говорится в документе.
"Взаимодействие не только с Китаем, но и с Россией - избирательное - это необходимое условие, чтобы участвовать в игре и играть теми картами, где у нас (у ЕС - ИФ) есть сравнительное преимущество", - отмечается далее в меморандуме.
В то же время, по данным The Financial Times, Эдерер полагает, что его идеи можно претворить в жизнь "без какого-либо всеобъемлющего высокоуровневого политического партнерства".
Документ Эдерера перечисляет пять потенциальных сфер сотрудничества ЕС и РФ - Арктика, цифровая сфера, включая сети 5G, Евразийский экономический союз, региональная инфраструктура и "Северное измерение" - совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, причем речь идет об "эффективном взаимодействии, по конкретным техническим вопросам".
При этом меморандум ставит целью - создание "рамок обменов (ЕС - ИФ) с Россией по вопросам долгосрочного характера, в интересах ЕС", включая интересы европейского бизнеса.
Указывается, что такие европейские компании как Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России, и одновременно с этим меморандум упоминает усиление влияния китайской компании Huawei в России. В то же время, согласно документу, такие пограничные с РФ страны-члены ЕС как Польша, Литва, Латвия и Эстония недовольны неудовлетворительным ходом переговоров с Россией, посвященных 5G.
По утверждениям Эдерера, РФ также заинтересована в обмене мнениями с ЕС в сфере "приватности в цифровом мире" и в законодательном регулировании ЕС в отношении данных, не носящих персонального характера.
Меморандум подчеркивает интерес России к товарам из ЕС, включая подвижные составы для новых скоростных железнодорожных линий.
По информации The Financial Times, Эдерер отметил, что изложенные идеи являются ответом на запрос в адрес его команды провести консультации с "влиятельными игроками ЕС" и представить соображения о том, как взаимодействовать с Россией.
Однако в свою очередь Маркус Эдерер и внешнеполитическая служба ЕС по поводу этого меморандума заявили, что не комментируют документы, неправомерно ставшие достоянием общественности.
В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО
У премьера Армении нет иного выбора, кроме как вести переговоры с Баку – МИД Азербайджана
Баку и Москва в октябре проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации границы – МИД Азербайджана
Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд
PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г
Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель
В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ
Власти Египта утвердили новые критерии классификации отелей
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook