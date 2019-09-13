Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре затронут вопросы ВТС - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в понедельник в Анкаре обсудят вопросы военно-технического сотрудничества в продолжение их совместного посещения авиасалона МАКС, где лидерам продемонстрировали новейшие истребители Су-57 и Су-35.

"Если говорить про "двусторонку", я думаю, что в продолжение контакта в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в пятницу, в преддверии поездки Путина в Анкару.

Он проинформировал, что в эти дни завершается передача Турции техники и имущества зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"Также могут обсуждаться и другие вопросы. Вы знаете, что в Жуковском Эрдоган лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в том числе с национальными истребителями пятого поколения Су-57 и поколения 4++ Су-35", - сказал Ушаков.

При этом он не стал конкретизировать, на какой стадии находятся переговоры по возможной покупке самолетов.

"Эти переговоры касаются чувствительной, сверхчувствительной темы, пока еще преждевременно об этом говорить. Что можно - я уже сказал. Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском - что он смотрел, что ему показывали. Интерес к этому есть и у турецкой стороны, и у нашей", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в ходе посещения авиасалона МАКС-2019 в конце августа, помимо ознакомления с истребителями, Эрдогану продемонстрировали и другие достижения авиапрома. "Поэтому, я думаю, что вопросы военно-технического сотрудничества в той или иной степени будут затронуты и в ходе этой, достаточно непродолжительной, встречи", - сказал помощник президента.

Во время посещения авиасалона МАКС 27 августа Эрдоган вместе с Путиным остановился у истребителя Су-57, и турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже эта машина. Получив от президента РФ утвердительный ответ, Эрдоган спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись.

Позже Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом сотрудничество по Су-35 и возможную работу по новому самолету Су-57.

Президент РФ в понедельник после отдельных встреч с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани примет участие в трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран.

Говоря о предстоящей встрече с Эрдоганом, Ушаков также предположил, что лидеры обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, состоявшегося в апреле в Москве.

"8 апреля в Москве прошло заседание Совета сотрудничества высшего уровня, на котором были приняты очень важные решения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. И наверное, лидеры в ходе этой "двусторонки", помимо Сирии, обсудят и некоторые вопросы реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Москве", - сказал представитель Кремля.