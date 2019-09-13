Один из лидеров ИГИЛ в Афганистане уничтожен на востоке страны - Минобороны

Один из лидеров "Исламского государства" в Афганистане Хасан Панджаби, отвечавший за вербовку новых членов группировки, был убит в ходе авиаудара в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает пресс-центр афганского военного ведомства.
"Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-центра.
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