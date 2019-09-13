Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2019 20:34

Конгресс США запросил данные о переписке топ-менеджеров Amazon.com, Facebook, Apple и Google

Американский Конгресс, проверяющий практики ведущих технологических компаний в сфере конкуренции, запросил у Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. и Alphabet Inc. (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе, переписку по электронной почте.

Юридический комитет Палаты представителей США, в который входят, как республиканцы, так и демократы, требует от компаний предоставить информацию до 14 октября, пишет The Wall Street Journal.

Помимо переписки топ-менеджеров, конгрессмены хотят получить некоторые финансовые документы, а также информацию, касающуюся конкурентных практик и ключевых деловых решений технологических гигантов.

Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, глава Amazon Джефф Безос, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе деятельности компании.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что эта информация поможет расследованию, отметив "растущие свидетельства того, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций".

Помимо Конгресса, проверку деятельности американских технологических гигантов проводит министерство юстиции США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, КОМПАНИИ, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом В Белом доме обвинили Конгресс в попытке давления на президента Трамп не хочет ухудшать отношения с Ираном - спикер Палаты представителей Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля Трамп по-прежнему настаивает на выделении денег на стену на границе с Мексикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]