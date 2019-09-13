Конгресс США запросил данные о переписке топ-менеджеров Amazon.com, Facebook, Apple и Google

Американский Конгресс, проверяющий практики ведущих технологических компаний в сфере конкуренции, запросил у Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. и Alphabet Inc. (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе, переписку по электронной почте.
Юридический комитет Палаты представителей США, в который входят, как республиканцы, так и демократы, требует от компаний предоставить информацию до 14 октября, пишет The Wall Street Journal.
Помимо переписки топ-менеджеров, конгрессмены хотят получить некоторые финансовые документы, а также информацию, касающуюся конкурентных практик и ключевых деловых решений технологических гигантов.
Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, глава Amazon Джефф Безос, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе деятельности компании.
Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что эта информация поможет расследованию, отметив "растущие свидетельства того, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций".
Помимо Конгресса, проверку деятельности американских технологических гигантов проводит министерство юстиции США.
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