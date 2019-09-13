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Инфраструктура и тендеры 13.09.2019 21:01

Минздрав закупает оборудование для кабинета симуляции

Министерство здравоохранения отбирает подрядчика для закупки оборудования на нужды кабинета симуляции.

Отбор проводится методом открытого тендера. К нему допускаются участники, обладающие финансовыми и техническими возможностями для выполнения подряда.

Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 10 октября 2019 года в 18:00. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится в 10:00 11 октября.

Телефоны для справок: (012) 431-60-88. Контактное лицо – Вусаля Агаева. Адрес: г.Баку, ул.Зардаби, 96.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, ТЕНДЕР, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]