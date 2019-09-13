Минздрав закупает оборудование для кабинета симуляции

Министерство здравоохранения отбирает подрядчика для закупки оборудования на нужды кабинета симуляции.

Отбор проводится методом открытого тендера. К нему допускаются участники, обладающие финансовыми и техническими возможностями для выполнения подряда.

Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 10 октября 2019 года в 18:00. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится в 10:00 11 октября.

Телефоны для справок: (012) 431-60-88. Контактное лицо – Вусаля Агаева. Адрес: г.Баку, ул.Зардаби, 96.

Х.Насирзаде