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Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты - Минтранс

Авиационные власти РФ и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой, сообщил Минтранс РФ.

"Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что по итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между "Жуковским" и Прагой. Также закреплена договоренность по линии Прага - Сеул", - сказали в министерстве.

В начале июля российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. Вскоре РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов и сохранении авиасообщение между странами в существующих объемах как минимум до конца лета. Также были назначены переговоры на уровне транспортных ведомств.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, АВИАПЕРЕЛЕТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]