Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты - Минтранс

Авиационные власти РФ и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой, сообщил Минтранс РФ.
"Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что по итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между "Жуковским" и Прагой. Также закреплена договоренность по линии Прага - Сеул", - сказали в министерстве.
В начале июля российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. Вскоре РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов и сохранении авиасообщение между странами в существующих объемах как минимум до конца лета. Также были назначены переговоры на уровне транспортных ведомств.
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