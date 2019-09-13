Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на создание Шарурского промквартала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании промышленного квартала в Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР).
Соответствующий указ президента опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Цель создания квартала – оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям, действующим в НАР, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора, увеличение занятости населения в процессе производства.
В соответствии с указом на территории Шарурского промквартала будут действовать производственные предприятия ненефтяного сектора и сектора услуг.
Вопросы создания квартала и управления им возложены на кабинет министров НАР.
На основании указа, на организацию деятельности квартала, создание внутренней и внешней инфраструктуры из госбюджета Азербайджана будет выделено 5 млн манатов.
В настоящее время на территории Азербайджана действуют и находятся на стадии создания 4 промышленных квартала: в Масаллинском, Нефтчалинском, Сабирабадском и Гаджикабульском районе.
А.Азизов
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