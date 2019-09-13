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Бизнес и законодательство 13.09.2019 18:31

Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на создание Шарурского промквартала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании промышленного квартала в Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР).

Соответствующий указ президента опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Цель создания квартала – оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям, действующим в НАР, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора, увеличение занятости населения в процессе производства.

В соответствии с указом на территории Шарурского промквартала будут действовать производственные предприятия ненефтяного сектора и сектора услуг.

Вопросы создания квартала и управления им возложены на кабинет министров НАР.

На основании указа, на организацию деятельности квартала, создание внутренней и внешней инфраструктуры из госбюджета Азербайджана будет выделено 5 млн манатов.

В настоящее время на территории Азербайджана действуют и находятся на стадии создания 4 промышленных квартала: в Масаллинском, Нефтчалинском, Сабирабадском и Гаджикабульском районе.

А.Азизов

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Тэги: ШАРУР, ПРОМКВАРТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]