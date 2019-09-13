В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ

В результате автокатастрофы шестеро военнослужащих ОАЭ погибли в Йемене, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.

По данным источников агентства, инцидент произошел на юге Йемена в провинции Шабва. Она находится под контролем Южного Переходного совета, поддерживаемого ОАЭ, и ее практически не затронул конфликт в Йемене, отмечает агентство.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Ранее СМИ сообщали, что ОАЭ начали выводить войска из Йемена. По данным источников агентства в Йемене, военное присутствие ОАЭ сократилось в Йемене на 75% с 10 тыс. присутствовавших там военнослужащих.