Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2019 22:38

Индия в августе сократила импорт золота в 2,7 раза, до $1,4 млрд

Индия в августе 2019 года импортировала золото на $1,365 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,7 раза меньше показателя августа прошлого года.

При этом всего с начала года, по подсчетам, поставки золота в Индию подросли на 3% по сравнению с январем-августом 2018 года и составили $22,696 млрд.

Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года Индия борется с Китаем за первенство по этому показателю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ЗОЛОТО, ИМПОРТ


Похожие новости


Индия в мае увеличила импорт золота на 37%, до $4,8 млрд Спрос на золото в Индии к 2020 г будет на уровне 850-950 т в год - WGC

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]