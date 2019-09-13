Индия в августе сократила импорт золота в 2,7 раза, до $1,4 млрд

Индия в августе 2019 года импортировала золото на $1,365 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Это в 2,7 раза меньше показателя августа прошлого года.
При этом всего с начала года, по подсчетам, поставки золота в Индию подросли на 3% по сравнению с январем-августом 2018 года и составили $22,696 млрд.
Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года Индия борется с Китаем за первенство по этому показателю.
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