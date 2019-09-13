В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО

В Учебном центре «Карахейбат» в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО 2-го уровня разведывательной роты КОВ и 1-го уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской армии, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО.
«Оценка разведывательной роты Азербайджанской Армии была проведена Многонациональной оценочной группой за которой наблюдала Группа наблюдателей Командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО», - отмечает Минобороны Азербайджана.
Цель учений - проверка совместимости боевой готовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО со стандартами НАТО.
«На этих учениях в рамках КОВ Азербайджанская Армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и Военно-воздушных сил в ходе проведения операций», - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Мамедов
Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд
PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г
Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель
В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ
Власти Египта утвердили новые критерии классификации отелей
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Минфин США ввел санкции против трех северокорейских хакерских группировок
Индия в августе сократила импорт золота в 2,7 раза, до $1,4 млрд
Один из лидеров ИГИЛ в Афганистане уничтожен на востоке страны - Минобороны
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook