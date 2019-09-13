В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО

В Учебном центре «Карахейбат» в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО 2-го уровня разведывательной роты КОВ и 1-го уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской армии, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО.

«Оценка разведывательной роты Азербайджанской Армии была проведена Многонациональной оценочной группой за которой наблюдала Группа наблюдателей Командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Цель учений - проверка совместимости боевой готовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО со стандартами НАТО.

«На этих учениях в рамках КОВ Азербайджанская Армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и Военно-воздушных сил в ходе проведения операций», - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Мамедов