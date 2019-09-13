Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 13.09.2019 22:51

Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) объединит подразделения, отвечающие за программное обеспечение, в рамках инвестиционного плана на сумму $8 млрд.

Объединение IT-подразделений позволит крупнейшему в мире автопроизводителю повысить эффективность своих операций.

В штате объединенного подразделения будет в общей сложности 10 тыс. разработчиков, сказал член совета управляющих Volkswagen Кристиан Зенгер, на которого ссылается агентство Bloomberg, на автосалоне во Франкфурте.

Ранее автопроизводитель представил план, предусматривавший объединение около 5 тыс. экспертов по цифровым технологиям в одно подразделение, которое будет заниматься разработкой системы vw.os для новых моделей автомобилей компании.

Первым автомобилем на базе vw.os стал представленный на этой неделе электрический хэтчбек ID.3. Компания начнет производство электромобиля в ноябре, а его продажи запланированы на следующий год. Начиная с 2025 года система будет использоваться во всех новых автомобилях VW.

Акции Volkswagen в ходе торговой сессии в пятницу дорожают на 0,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: VOLKSWAGEN, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]