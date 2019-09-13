Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) объединит подразделения, отвечающие за программное обеспечение, в рамках инвестиционного плана на сумму $8 млрд.
Объединение IT-подразделений позволит крупнейшему в мире автопроизводителю повысить эффективность своих операций.
В штате объединенного подразделения будет в общей сложности 10 тыс. разработчиков, сказал член совета управляющих Volkswagen Кристиан Зенгер, на которого ссылается агентство Bloomberg, на автосалоне во Франкфурте.
Ранее автопроизводитель представил план, предусматривавший объединение около 5 тыс. экспертов по цифровым технологиям в одно подразделение, которое будет заниматься разработкой системы vw.os для новых моделей автомобилей компании.
Первым автомобилем на базе vw.os стал представленный на этой неделе электрический хэтчбек ID.3. Компания начнет производство электромобиля в ноябре, а его продажи запланированы на следующий год. Начиная с 2025 года система будет использоваться во всех новых автомобилях VW.
Акции Volkswagen в ходе торговой сессии в пятницу дорожают на 0,7%.
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