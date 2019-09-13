PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г

Калифорнийская генерирующая компания PG&E Corp. выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков, касающихся роли компании в возникновении лесных пожаров в Калифорнии в 2017 и 2018 гг.

Общий объем претензий группы страховщиков, включая AIG, Allianz, Allstate, Farmers Insurance Exchange и хедж-фонд Baupost Group, составлял порядка $20 млрд, и тот факт, что сумма урегулирования оказалась значительно ниже, поддержал акции PG&E в пятницу, пишет Financial Times.

Стоимость бумаг PG&E подскочила в ходе торгов на 8,6%.

"Несмотря на то, что озвученная сумма не удовлетворяет полностью все иски, мы надеемся, что достигнутый компромисс подготовит почву для реорганизации, которая позволит обеспечить полный объем компенсаций всем жертвам пожаров", - говорится в сообщении компании.

Согласно результатам расследования, опубликованным в мае этого года Калифорнийским департаментом лесного хозяйства и противопожарной защиты, линии электропередачи, принадлежащие PG&E, стали причиной самых разрушительных в истории Калифорнии лесных пожаров. Число погибших в них составило 85 человек, пострадали свыше 18,8 тыс. построек, затронутая стихией площадь составила почти 60 тыс. гектаров.

Еще в январе компания, ожидавшая таких результатов, объявила о банкротстве в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротствах США, которая подразумевает сохранение и реорганизацию бизнеса, а также реструктуризацию и постепенную выплату задолженности кредиторам.

Соглашение об урегулировании претензий страховщиков, о котором объявила в пятницу PG&E, требует одобрения суда по банкротствам, занимающегося делом о реструктуризации компании.