Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.09.2019 21:09

Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу четвертую сессию подряд и завершают неделю падением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составила $60,08 за баррель, что на $0,3 (0,5%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,26 (0,47%) - до $54,83 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,4%, WTI - более чем на 3%.

Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения, связанные с избыточным предложением нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении поставок топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о формировании значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне, полагают аналитики МЭА.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций в отношении Ирана, в результате которого на рынок может вернуться некоторый объем иранской нефти.

По данным Bloomberg, Белый дом уже приступил к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана. Трамп заявил на этой неделе, что Тегеран настроен на переговоры с Вашингтоном.

"Трамп может ослабить санкции в отношении Ирана в качестве жеста доброй воли перед переговорами, или он может договориться с Тегераном о снятии санкций в ходе переговоров", - отмечает аналитик Mizuho USA Роберт Ягер.

"В любом случае, момент для всего этого вряд ли мог бы быть более неблагоприятный, чем сейчас, когда цены на нефть напрямую зависят от баланса спроса и предложения", - говорит эксперт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефтяной рынок готовится завершить неделю в минусе, Brent торгуется у $60,4 за баррель Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяца, Brent у $60,4 за баррель Нефть перешла к снижению на отчете МЭА, Brent подешевела до $60,2 за баррель Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+ Нефть дорожает после снижения накануне, Brent торгуется у $62,9 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]