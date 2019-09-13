Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу четвертую сессию подряд и завершают неделю падением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составила $60,08 за баррель, что на $0,3 (0,5%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,26 (0,47%) - до $54,83 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,4%, WTI - более чем на 3%.

Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения, связанные с избыточным предложением нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении поставок топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о формировании значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне, полагают аналитики МЭА.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций в отношении Ирана, в результате которого на рынок может вернуться некоторый объем иранской нефти.

По данным Bloomberg, Белый дом уже приступил к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана. Трамп заявил на этой неделе, что Тегеран настроен на переговоры с Вашингтоном.

"Трамп может ослабить санкции в отношении Ирана в качестве жеста доброй воли перед переговорами, или он может договориться с Тегераном о снятии санкций в ходе переговоров", - отмечает аналитик Mizuho USA Роберт Ягер.

"В любом случае, момент для всего этого вряд ли мог бы быть более неблагоприятный, чем сейчас, когда цены на нефть напрямую зависят от баланса спроса и предложения", - говорит эксперт.