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Дальнее зарубежье 13.09.2019 23:24

Наводнения на юго-востоке Испании унесли жизни четырех человек, закрыты аэропорты

Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Испании, стали четыре человека, сообщает агентство Associated Press.

Сильные ливни обрушились в четверг и пятницу на автономные сообщества Валенсия, Мурсия и Андалусия. В некоторых городах зафиксировано выпадение рекордного количества осадков.

По оценкам МВД Испании, более 3,5 тыс. местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Международные аэропорты Альмерии и Мурсии закрыты. Прервано движение железнодорожного транспорта, приостановлено движение по автомобильным дорогам. Отменены занятия в школах.

Ожидается, что исполняющий обязанности главы правительства Испании представитель социалистов Педро Санчес посетит пострадавшие районы, как только это станет возможным.

Испанские метеорологические службы пока не собираются отменить режим повышенной опасности для юго-восточной территории Испании. В службе AEMET отметили, что сохраняется "чрезвычайный риск".

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]