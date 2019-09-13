Минфин США ввел санкции против трех северокорейских хакерских группировок

Министерство финансов США включило в пятницу в санкционный список три северокорейские хакерские группировки, которые, по данным Вашингтона, занимаются хищением денежных средств за рубежом.
В сообщении Минфина отмечается, что речь идет о группе Lazarus Group и о двух ее подразделениях - Andariel и Bluenoroff.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о санкциях против трех поддерживаемых северокорейским государством хакерских группировок, которые несут ответственность за проведенные КНДР кибератаки против важной инфраструктуры", - поясняет министерство в пресс-релизе.
Эти группировки занимались похищением денежных средств, сбором разведданных и операциями, затрудняющими работу иностранных компаний и ведомств.
В частности, Lazarus Group, как подчеркивает Минфин США, причастна к масштабной кибератаке WannaCry 2.0, совершенной в 2017 году.
Эти три группировки хакеров внесены в санкционный список США - Specially Designated Nationals List.
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО в Германии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО
Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд
PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г
Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель
Число посетивших Грузию азербайджанцев в августе выросло на 16%
В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook