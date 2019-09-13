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Дальнее зарубежье 13.09.2019 23:01

Минфин США ввел санкции против трех северокорейских хакерских группировок

Министерство финансов США включило в пятницу в санкционный список три северокорейские хакерские группировки, которые, по данным Вашингтона, занимаются хищением денежных средств за рубежом.

В сообщении Минфина отмечается, что речь идет о группе Lazarus Group и о двух ее подразделениях - Andariel и Bluenoroff.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о санкциях против трех поддерживаемых северокорейским государством хакерских группировок, которые несут ответственность за проведенные КНДР кибератаки против важной инфраструктуры", - поясняет министерство в пресс-релизе.

Эти группировки занимались похищением денежных средств, сбором разведданных и операциями, затрудняющими работу иностранных компаний и ведомств.

В частности, Lazarus Group, как подчеркивает Минфин США, причастна к масштабной кибератаке WannaCry 2.0, совершенной в 2017 году.

Эти три группировки хакеров внесены в санкционный список США - Specially Designated Nationals List.

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Тэги: США, КНДР, ХАКЕРЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]