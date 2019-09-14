Прокуратура Венесуэлы начинает расследование связей лидера оппозиции Гуайдо с колумбийскими наркобаронами

О начале расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, объявила прокуратур Венесуэлы.

Поводом для начала расследования послужила демонстрация министерством внутренних дел Венесуэлы по государственному телевидению страны фотографий Гуайдо, на которых он изображен с двумя известными колумбийскими наркобаронами.

Сам Гуайдо объяснил журналистам появление фото тем, что во время его пребывания в Колумбии два человека попросили разрешение сфотографироваться с ним, и он согласился. При этом оппозиционер утверждает, что не знал о том, кем являются эти люди.

Колумбийская полиция подтвердила, что люди, запечатленные на фотографиях с Гуайдо, являются известными членами военизированной организации "Растрохос", которая занимаете транспортировкой наркотиков по Колумбии, включая граничащие с Венесуэлой районы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в столице, заявил, что появление фотографий вызвало "грандиозный скандал" в Колумбии, с сами фотографии являются свидетельством "криминального союза Гуайдо с бандой наркоторговцев".

В то же время, президент Колумбии Иван Дуке заявил журналистам, что независимо от существования фотографий, Гуайдо является "титаном, героем, который борется за демократию в своей стране".