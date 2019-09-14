Бывший британский премьер не исключил нового референдума по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нельзя исключать нового референдума по выходу страны из Евросоюза для преодоления нынешнего политического кризиса.
"Я не думаю, что это можно исключить, потому что мы застряли", - сказал Кэмерон в интервью изданию Times.
Политик пояснил: "Я не говорю, что это произойдет или должно произойти. Я просто говорю, что сейчас нельзя это исключать, поскольку прямо сейчас необходимо найти путь выхода из блокады".
Кэмерон был премьером Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год и вступал за сохранение членства в ЕС. После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, он ушел в отставку.
Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.
Согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.
Ранее стало известно, что Джонсон 16 сентября проведет встречу в формате рабочего обеда с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Перед этим британский премьер выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем.
Джонсон отметил, что сейчас соглашение с ЕС сырое, но он "сдержанно оптимистичен" по поводу заключения сделки, так как, по его словам, "наблюдается прогресс" в переговорах по Brexit.
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО в Германии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
В Баку прошли оценочные учения в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО
Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 млрд
PG&E выплатит $11 млрд для урегулирования претензий страховщиков по делу о пожарах в Калифорнии 2018г
Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $60,08 за баррель
Число посетивших Грузию азербайджанцев в августе выросло на 16%
В Йемене в ДТП погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook