Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО в Германии

Военнослужащие ВС Азербайджана участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, сообщает министерство обороны.

Учения проводятся в Германии, в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.

"На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений", - говорится в сообщении.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО.

А. Мамедов