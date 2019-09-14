Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО в Германии

Военнослужащие ВС Азербайджана участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, сообщает министерство обороны.
Учения проводятся в Германии, в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.
"На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений", - говорится в сообщении.
В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО.
А. Мамедов
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