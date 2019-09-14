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Оборона 14.09.2019 11:52

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО в Германии

Военнослужащие ВС Азербайджана участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, сообщает министерство обороны.

Учения проводятся в Германии, в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.

"На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений", - говорится в сообщении.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО.

А. Мамедов

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]