Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.09.2019 12:30

Полицейские убили 11 сослуживцев на юге Афганистана - СМИ

На юге Афганистана двое сотрудников полиции расстреляли 11 своих сослуживцев, сообщили в субботу СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.

Инцидент произошел накануне вечером в полицейском участке в уезде Шах-Вали-Кот провинции Кандагар, который называется "Дамани", сообщает афганская служба "Голоса Америки" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Кандагара Джамала Баракзая.

"Расследование продолжается, подробности произошедшего будут сообщены позже", - сообщил представитель полиции.

Между тем, источник в службе безопасности провинции сообщил изданию, что двое полицейских, открывших огонь по своим сослуживцам, были приняты на службу недавно и являются талибскими (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) боевиками.

"Инцидент произошел вчера вечером в 21:50, нападавшие бежали, захватив с собой оружие и транспортные средства", - сообщил источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, УБИЙСТВО


Похожие новости


На севере Афганистана 10 полицейских убиты при нападении талибов Талибы похитили 12 полицейских на северо-востоке Афганистана Восемь полицейских убиты на северо-востоке Афганистана Талибы убили семь полицейских в приграничной с Ираном афганской провинции - СМИ В Кабуле в результате террористической атаки погибли 13 полицейских В результате атаки талибов в Афганистане погибли три десятка полицейских

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]