Второй этап поставок С-400 Турции планируется завершить в воскресенье - источники

Второй этап поставок в Турцию систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", как ожидается, будет завершен в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в субботу информированные источники.

"Планируется, что финальная поставка в рамках второго этапа будет осуществлена в воскресенье", - сказал один из собеседников агентства.

Поставки С-400 в Турцию осуществляются самолетами Минобороны РФ.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляли, что второй этап поставок Турции С-400 завершится в сентябре.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля. Поставки осуществлялись военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Они выполнили три десятка рейсов. По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Второй этап поставок С-400 в Турцию начался 27 августа. С того дня на турецкую авиабазу Мюртед российские военно-транспортные транспортные самолеты совершили более 20 рейсов.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия", - сказал Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.