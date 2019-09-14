Число посетивших Грузию азербайджанцев в августе выросло на 16%

В августе 2019 года Грузию посетили 287,4 тыс. граждан Азербайджана, что на 16% больше по сравнению с показателем августа 2018 года, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии.
Согласно информации ведомства, в августе по количеству визитеров Азербайджан занял первое место. На втором месте расположились граждане России, откуда в Грузию прибыло 252,9 тыс. туристов (спад на 6%), на третьем месте - граждане Армении (249,7 тыс. человек, рост на 4%), далее следуют визитеры из Турции - 180,9 тыс. человек (рост на 9%), Украины - 32,2 тыс. человек (рост на 21%), Израиля - 30,1 тыс. человек (рост на 21%), других стран.
В целом же в августе текущего года общее количество посетивших Грузию увеличилось по сравнению с августом 2018 года на 5,8% - до 1 млн 254,6 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 657,3 тыс. человек (рост на 2%), остальные были визитеры другой категории или побывали в Грузии транзитом.
По данным МВД Грузии, за восемь месяцев 2019 года республику посетили 6 млн 216,5 тыс. визитеров, что на 6,1% больше, чем в январе-августе 2018 года.
В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранных визитеров - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в 2017 году.
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