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Туризм 14.09.2019 12:46

Число посетивших Грузию азербайджанцев в августе выросло на 16%

В августе 2019 года Грузию посетили 287,4 тыс. граждан Азербайджана, что на 16% больше по сравнению с показателем августа 2018 года, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

Согласно информации ведомства, в августе по количеству визитеров Азербайджан занял первое место. На втором месте расположились граждане России, откуда в Грузию прибыло 252,9 тыс. туристов (спад на 6%), на третьем месте - граждане Армении (249,7 тыс. человек, рост на 4%), далее следуют визитеры из Турции - 180,9 тыс. человек (рост на 9%), Украины - 32,2 тыс. человек (рост на 21%), Израиля - 30,1 тыс. человек (рост на 21%), других стран.

В целом же в августе текущего года общее количество посетивших Грузию увеличилось по сравнению с августом 2018 года на 5,8% - до 1 млн 254,6 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 657,3 тыс. человек (рост на 2%), остальные были визитеры другой категории или побывали в Грузии транзитом.

По данным МВД Грузии, за восемь месяцев 2019 года республику посетили 6 млн 216,5 тыс. визитеров, что на 6,1% больше, чем в январе-августе 2018 года.

В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранных визитеров - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в 2017 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРПОТОК, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]