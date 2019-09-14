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Дальнее зарубежье 14.09.2019 14:02

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам саудовской компании Aramco

Ответственность за удары, нанесенные по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В эфире телеканала "аль-Масира" представитель движения сообщил, что в атаках, которые были осуществлены утром в субботу, были задействованы 10 беспилотных аппаратов. При этом он отметил, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжены.

Эр-Рияд пока не сообщил, кто мог стоять за этими атаками.

Ранее в субботу саудовские власти проинформировали об ударах с беспилотников по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, вследствие чего возникли пожары.

"В четыре часа утром в субботу служба безопасности Aramco отреагировала на два пожара на объектах компании в Абкаике и Хурайсе, которые подверглись нападению с беспилотников", - привел межарабский телеканал "аль-Арабийя" сообщение саудовского МИД.

"Оба пожара взяты под контроль. Начато расследование", - отмечается в документе.

О пострадавших и объеме нанесенного ущерба не сообщается.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ARAMCO, АТАКА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]