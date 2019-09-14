АБУЦ проведет тренинги для сотрудников MBNP

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) проведет тренинги для сотрудников Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), говорится в объявлении Палаты.
"АБУЦ стал победителем опроса котировок, объявленного MBNP на проведение индивидуальных и групповых тренингов для сотрудников Палаты. С Центром 13 сентября заключен соответствующий контракт", - отмечается в объявлении.
Стоимость услуг составит 36,02 тыс. манатов.
А. Мамедов
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