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Инфраструктура и тендеры 14.09.2019 14:48

АБУЦ проведет тренинги для сотрудников MBNP

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) проведет тренинги для сотрудников Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), говорится в объявлении Палаты.

"АБУЦ стал победителем опроса котировок, объявленного MBNP на проведение индивидуальных и групповых тренингов для сотрудников Палаты. С Центром 13 сентября заключен соответствующий контракт", - отмечается в объявлении.

Стоимость услуг составит 36,02 тыс. манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MBNP, АБУЦ, ТРЕНИНГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]