АБУЦ проведет тренинги для сотрудников MBNP

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) проведет тренинги для сотрудников Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), говорится в объявлении Палаты.

"АБУЦ стал победителем опроса котировок, объявленного MBNP на проведение индивидуальных и групповых тренингов для сотрудников Палаты. С Центром 13 сентября заключен соответствующий контракт", - отмечается в объявлении.

Стоимость услуг составит 36,02 тыс. манатов.

А. Мамедов