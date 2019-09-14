Алиев принял верительные грамоты послов Великобритании и Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новых послов Великобритании и Латвии в Баку, сообщает сайт главы государства.
В частности, Великобритания назначила в Азербайджан посла Джеймса Лайла Шарпа, Латвия – Дайниса Гаранчса.
А. Мамедов
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