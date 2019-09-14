Баку и Лондон подчеркнули важность расширения сотрудничества в ненефтяном секторе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения сотрудничества с Великобританией в ненефтяном секторе.

Такое мнение Алиев высказал в субботу, принимая верительные грамоты нового посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Лайла Шарпа.

По словам главы государства, в Азербайджане существуют широкие возможности для деятельности малых и средних предпринимателей из Великобритании.

Алиев также отметил успешное сотрудничество с компанией BP в энергетическом секторе на протяжении 25 лет и выразил уверенность, что данное сотрудничество будет развиваться и в долгосрочной перспективе.

В свою очередь Шарп отметил существующую возможность для диверсификации направлений сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией и потенциал для развития отношений ненефтяном секторе, в частности в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и образования.

В рамках встречи также вопросы, стоящие на региональной повестке и представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов