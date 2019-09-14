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Внешняя политика 14.09.2019 14:46

Баку и Лондон подчеркнули важность расширения сотрудничества в ненефтяном секторе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения сотрудничества с Великобританией в ненефтяном секторе.

Такое мнение Алиев высказал в субботу, принимая верительные грамоты нового посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Лайла Шарпа.

По словам главы государства, в Азербайджане существуют широкие возможности для деятельности малых и средних предпринимателей из Великобритании.

Алиев также отметил успешное сотрудничество с компанией BP в энергетическом секторе на протяжении 25 лет и выразил уверенность, что данное сотрудничество будет развиваться и в долгосрочной перспективе.

В свою очередь Шарп отметил существующую возможность для диверсификации направлений сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией и потенциал для развития отношений ненефтяном секторе, в частности в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и образования.

В рамках встречи также вопросы, стоящие на региональной повестке и представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]