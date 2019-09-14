Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 14.09.2019 16:34

Азербайджан и Турция близки к подписанию соглашения о преференциальной торговле

Переговоры между Азербайджаном и Турцией по заключению соглашения о преференциальной торговле находятся на завершающей стадии, заявил начальник секретариата Кабинета министров Азербайджана Арасту Габиббейли.

"Уже определены 15 товарных позиций с обеих сторон, к которым будут применены льготы и годовые тарифные квоты по данным товарам. В основном это продукты сельского хозяйства", - сказал Габиббейли в интервью АзерТадж.

По его словам после подписания соглашения по этим товарам в рамках годовых тарифных квот не будут взиматься таможенные пошлины. Целью обоих стран является дальнейшее увеличение товарооборота.

Габиббейли отметил, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном растет с каждым годом.

"В 2018 году товарооборот между двумя странами составил $3,4 млрд, а за 7 месяцев 2019 года - $2,3 млрд. Турция занимает второе место в списке внешнеторговых партнеров Азербайджана", - сказал Габиббейли.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года Турция освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ


Похожие новости


Путин выступает за дальнейшую отмену ограничений в торговле с Турцией Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций Турция готова создать новый механизм для торгового сотрудничества с Ираном - Рухани Анкара обвиняет Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с РФ, Китаем, Украиной - Эрдоган Глава МИД Турции заявляет, что Анкара не будет отказываться от торговли с Тегераном из-за указаний третьих стран

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]