Азербайджан и Турция близки к подписанию соглашения о преференциальной торговле

Переговоры между Азербайджаном и Турцией по заключению соглашения о преференциальной торговле находятся на завершающей стадии, заявил начальник секретариата Кабинета министров Азербайджана Арасту Габиббейли.
"Уже определены 15 товарных позиций с обеих сторон, к которым будут применены льготы и годовые тарифные квоты по данным товарам. В основном это продукты сельского хозяйства", - сказал Габиббейли в интервью АзерТадж.
По его словам после подписания соглашения по этим товарам в рамках годовых тарифных квот не будут взиматься таможенные пошлины. Целью обоих стран является дальнейшее увеличение товарооборота.
Габиббейли отметил, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном растет с каждым годом.
"В 2018 году товарооборот между двумя странами составил $3,4 млрд, а за 7 месяцев 2019 года - $2,3 млрд. Турция занимает второе место в списке внешнеторговых партнеров Азербайджана", - сказал Габиббейли.
Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года Турция освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).
А. Мамедов
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