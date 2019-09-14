И.о. главы испанского правительства посетил районы страны, пострадавшие от наводнений

И.о. премьер-министра Испании Педро Санчес в субботу посетил юго-восток страны, ряд районов которого пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.
По ее данным, в настоящее время режим повышенной опасности из-за дождей и непогоды объявлен в 21 провинции страны.
Сильные ливни обрушились в последние два дня на автономные сообщества Валенсия, Мурсия и Андалусия. В некоторых городах зафиксировано выпадение рекордного количества осадков.
Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Испании, стали шесть человек.
По оценкам МВД Испании, более 3,5 тыс. местных жителей нуждаются в экстренной помощи.
Международные аэропорты Альмерии и Мурсии закрыты. Прервано движение железнодорожного транспорта, приостановлено движение по автомобильным дорогам. Отменены занятия в школах.
Испанские метеорологические службы пока не собираются отменять режим повышенной опасности для юго-востока Испании. Метеорологи отметили, что сохраняется "чрезвычайный риск"
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