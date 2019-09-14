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Дальнее зарубежье 14.09.2019 18:06

И.о. главы испанского правительства посетил районы страны, пострадавшие от наводнений

И.о. премьер-министра Испании Педро Санчес в субботу посетил юго-восток страны, ряд районов которого пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, в настоящее время режим повышенной опасности из-за дождей и непогоды объявлен в 21 провинции страны.

Сильные ливни обрушились в последние два дня на автономные сообщества Валенсия, Мурсия и Андалусия. В некоторых городах зафиксировано выпадение рекордного количества осадков.

Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Испании, стали шесть человек.

По оценкам МВД Испании, более 3,5 тыс. местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Международные аэропорты Альмерии и Мурсии закрыты. Прервано движение железнодорожного транспорта, приостановлено движение по автомобильным дорогам. Отменены занятия в школах.

Испанские метеорологические службы пока не собираются отменять режим повышенной опасности для юго-востока Испании. Метеорологи отметили, что сохраняется "чрезвычайный риск"

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Тэги: ИСПАНИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]