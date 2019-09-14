Премьер Украины считает перспективным проект водного пути между Балтийским и Черным морями

Правительство Украины рассматривает возможность реализации нескольких амбициозных инфраструктурных проектов, одним из которых является построение водного пути между Черным и Балтийским морями, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на 16-м Форуме YES в Киеве в субботу.

"Есть пара очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать соединить водным путем Балтийское и Черное море, - это абсолютно реально, это проект Е-40 водных путей, о которых необходимо договориться с Польшей и Беларусью", - сказал глава украинского правительства.

Он отметил, что для достижения таких договоренностей необходимо выстраивать конструктивные отношения. "Мы уже начали это делать", - добавил Гончарук.

Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта, как предполагается, примут участие Польша, Белоруссия и Украина.