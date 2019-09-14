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Регион 14.09.2019 21:13

Главы генштабов Турции и США обсудили тему создания зоны безопасности на турецко-сирийской границе

Начальник генштаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Гюлер в субботу в ходе встречи с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом рассказал об ожиданиях Анкары по зоне безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

По данным агентства, встреча состоялась в рамках заседания глав генштабов стран-участниц НАТО в столице Словении Любляне.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили тему безопасности НАТО.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что зона безопасности в Сирии, которую планируют создать Анкара и Вашингтон, должна простираться от турецкой границы на 30-40 километров вглубь сирийской территории.

"Турция заинтересована в выводе всех террористов YPG из зоны безопасности, и об этом проинформирована американская сторона. Достигнуты договоренности по контролю и координации действий в воздушном пространстве Сирии и обмену разведданными", - сказал Акар.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГЕНШТАБЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]