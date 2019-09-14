Главы генштабов Турции и США обсудили тему создания зоны безопасности на турецко-сирийской границе

Начальник генштаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Гюлер в субботу в ходе встречи с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом рассказал об ожиданиях Анкары по зоне безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.
По данным агентства, встреча состоялась в рамках заседания глав генштабов стран-участниц НАТО в столице Словении Любляне.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили тему безопасности НАТО.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что зона безопасности в Сирии, которую планируют создать Анкара и Вашингтон, должна простираться от турецкой границы на 30-40 километров вглубь сирийской территории.
"Турция заинтересована в выводе всех террористов YPG из зоны безопасности, и об этом проинформирована американская сторона. Достигнуты договоренности по контролю и координации действий в воздушном пространстве Сирии и обмену разведданными", - сказал Акар.
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